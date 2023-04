Prefeitura abre processo seletivo para monitores da REME

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu processo seletivo para contratação de 77 monitores de alunos que vão atuar nos centros de educação infantil e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (REME).

Segundo a publicação no Diogrande desta quinta-feira (20), os monitores serão reponsáveis pelas atividades de organização, inspeção, controle e segurança disciplinar dos alunos. Podem participar do processo seletivo profissionais com Ensino Médio Completo e com Experiência na área de atuação profissional. O salário é de R$ 1.400,00 com jornada de 40 horas semanais.

A seleção prevista no processo seletivo envolve as seguintes etapas: inscrição online e gratuita; homologação da relação dos candidatos inscritos a ser publicada no Diogrande; período para interposição de recursos em face da homologação dos inscritos; prova de títulos (qualificação e experiência profissional); divulgação da Pontuação da Prova de Títulos (Preliminar); período para interposição de recursos em face do Resultado Preliminar; homologação da Classificação Final; contratação.

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da Prefeitura Municipal no período de 20 a 25 de abril de 2023, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Mais informações sobre o processo seletivo constam no Diogrande a partir da página 9.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande