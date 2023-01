Prefeitura abre vagas em concurso de direto do consumidor

A Prefeitura de Campo Grande abriu inscrições para o curso gratuito de noções básicas de direito do consumidor. São 50 vagas para os interessados, oferecidas pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e as aulas começam dia 6 de fevereiro.

O curso tem objetivo de preparar o aluno para compreender o campo do mercado em geral e conhecer seus direitos para encarar situações do cotidiano, tais como ofertas e publicidades enganosas, venda casada, defeitos em produtos adquiridos, cláusulas abusivas em contratos, situações judiciais, entre outras. De forma didática e dinâmica a Secretaria pretende fazer com que o aluno conheça seus direitos enquanto consumidor.

As aulas serão realizadas de 6 a 10 de fevereiro, das 13h30 às 17h, na sede da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

Para mais informações e realizar inscrições, cidadãos podem ligar no telefone (67) 3314-3577 ou receber atendimento via WhatsApp no número (67) 99302-5275.