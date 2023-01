Prefeitura aprova construção de novas 220 moradias populares na capital

Na última terça-feira (3), um Termo de Colaboração para a construção de 220 novas unidades habitacionais em Campo Grande foi assinado pela prefeitura da capital. As obras são destinadas ao reassentamento de famílias que vivem, desde 2016, em condições de insalubridade às margens do córrego Segredo. Os novos residenciais Mandela I, II e III serão construídos com recursos mistos, oriundos do Finisa (governo Federal), Funaf (Prefeitura de Campo Grande) e fundo social proveniente da concessionária Águas Guariroba, somando investimento total de mais de R$ 17 milhões.

O termo decreta o compromisso entre a Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) junto ao Sistema Integrado de Economia Solidária (Conssol). As novas moradias serão feitas, após reassentamento, em área pública próxima e segura no José Tavares do Couto, região do Bairro Nova Lima.

Além das novas moradias, será realizado um trabalho técnico social junto às famílias, por meio de capacitações e cursos para gerar renda e, acima de tudo, garantir o melhor desenvolvimento das condições de vida da comunidade. O município de Campo Grande e a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) disponibilizaram os lotes e realizam todos os trâmites necessários para a formalização dos contratos de compra e venda junto aos futuros beneficiários.

A AMHASF, responsável pela demanda e classificação das famílias, disponibilizará as certidões de matrículas individualizadas e, juntamente com a Sisep, realizará a fiscalização da execução das obras, seguindo o Plano de Trabalho proposto para o projeto de reassentamento. A próxima etapa será o sorteio da localização dos lotes para cada núcleo familiar.

*Com informações da assessoria