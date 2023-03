Prefeitura atualiza Portal de Serviços ao Cidadão

A partir desta terça-feira (28), o Portal de Serviço de Informação recebe nova atualização da Prefeitura de Campo Grande. A proposta é entregar uma página web mais moderna e organizada, facilitando o acesso à informação no novo site do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).

O e-Sic é uma plataforma online desenvolvida pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e possibilita o atendimento às necessidades de tramitação e gestão dos requerimentos de serviços.

A ferramenta é gerida pela Controladoria Geral do Município (CGM) e está integrada ao sistema eletrônico de gerenciamento de documentos municipais, propiciando à população maior comodidade, agilidade e transparência no processo de acesso a informação.

A mudança foi proposta pela prefeita Adriane Lopes. “Nosso objetivo é que pessoas com baixa visão ou dificuldade auditiva, por exemplo, não tenham dificuldade em acessar esses sistemas. Nossa gestão está procurando oferecer ferramentas mais modernas, que ampliem e facilitem a interação entre a população e o Poder Público”, destaca Adriane.

O diretor-presidente da Agetec, Paulo Cardoso, explica que o cidadão pode utilizar os serviços online com o login único da Prefeitura, que já é utilizado para acessar outros serviços digitais da admiistração municipal.

Transparência

Controlador-Geral do Município, Luiz Fernando Buainain, enfatiza que a Prefeitura Municipal de Campo Grande atingiu o nível máximo na classificação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) e recebeu o selo de Diamante.

Campo Grande e Palmas (TO) foram as únicas capitais brasileiras a conquistarem o selo Diamante, título das instituições que atendem a 100% dos critérios essenciais avaliados, além de nível de transparência entre 95% e 100%, de acordo com a avaliação de responsabilidade da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Confira e acesse o site neste link.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande