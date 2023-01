Prefeitura convida população do Chácara Cachoeira para Audiência Publica

A Prefeitura de Campo Grande convida a população a participar da audiência pública que acontecerá em 16 de fevereiro de 2023, para apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), da Plaenge Empreendimentos Ltda., referente à implantação do empreendimento localizado na Avenida Afonso Lino Barbosa, Lote 1M Quadra 40 – Bairro Chácara Cachoeira.

Organizada pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), a audiência pública visa cumprir o estabelecido na legislação vigente e garantir a participação da comunidade na discussão. O encontro acontecerá no Auditório “Engenheiro Nilo Javari Baren”, na sede da Planurb, e haverá, também, transmissão pela Plataforma Zoom.

Para participar virtualmente, o interessado pode realizar o cadastramento prévio até 15 de fevereiro de 2023, por meio do endereço eletrônico, e o link de acesso será encaminhado no dia da audiência para o e-mail informado no ato do cadastramento. Não é necessária a inscrição prévia para a participação presencial.

Serviço

A Audiência Pública Híbrida acontecerá dia 16 de fevereiro de 2023 (quinta-feira), às 17 horas, no Auditório “Engenheiro Nilo Javari Baren” – localizado na sede da Planurb – Rua Hélio de Castro Maia, 279 – Jardim Paulista, com transmissão pela Plataforma Zoom para os inscritos previamente.

O EIV apresentado pelo requerente encontra-se disponível no endereço eletrônico.

*Com informações de Prefeitura Municipal de Campo Grande