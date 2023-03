Prefeitura convoca 150 assistentes estudantis aprovados em processo seletivo

A Prefeitura de Campo Grande, convoca mais 150 Assistentes de Educação Infantil, aprovados no processo seletivo, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

A relação nominal está no Diogrande desta quinta-feira (16). Conforme a divulgação, a convocação é dos candidatos regularmente classificados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação, de assistente de educação infantil, para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Assim, os convocados devem comparecer à Semed, no próximo dia 21 de março, a partir das 13h30 para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Portanto, os convocados devem se apresentar no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida. Com este chamamento, a Prefeitura já convocou neste mês, 275 Assistentes Educacionais para o ano letivo que vão atuar em Emeis (Escolas de Educação Infantil) e escolas municipais da Capital.

*Com informações de Assessoria PFMCG