Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo

Os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para os cargos de monitor de alunos e agente de patrimônio foram convocados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, devem se apresentar nesta segunda-feira (09), para orientações sobre a documentação necessária para a efetivação da contratação.

Conforme edição do Diário Oficial publicada no dia 6 de janeiro, os candidatos devem comparece às 9h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

A lista de aprovados e demais informações podem ser conferidas no Diário Oficial (clique aqui para acessar).

*Com informações da Assessoria