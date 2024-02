Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através das secretarias de Gestão e de Assistência Social, convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação, por prazo determinado, nos cargos de auxiliar administrativo e financeiro, motorista e assistente social. A publicação foi divulgada no Diário Oficial nº 7.388 desta sexta-feira (16).

Conforme o texto, todos os cargos são para substituir vacância e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal. Os candidatos convocados devem comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social no dia 21 de fevereiro, conforme a relação nominal, local, data e horário especificados no Edital, para orientação sobre a documentação a ser entregue.

A lista de convocados pode ser acessada no seguinte link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MDY1In0%3D.pdf

Convocados da Semed

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca merendeiros, assistentes de educação infantil e monitores de alunos para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Conforme os editais de números 09/2023-09 e n. 11/2023-12, a convocação é necessária para que os servidores atuem nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (REME).

Portanto, foram convocados 50 monitores de alunos; 86 assistentes de educação infantil e 77 merendeiros. Os monitores devem se apresentar no dia 19 de fevereiro às 13h30, assim como os assistentes e merendeiros.

O local de apresentação é na Semed, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no edital.

Clique no link a seguir confira a convocação a partir da página 10: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MDY1In0%3D.pdf