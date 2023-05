Prefeitura convoca aprovados para o "Programa Criança Feliz"

As secretarias de Gestão e de Assistência Social do município de Campo Grande convocam aprovados nos processos seletivos para auxiliar administrativo e financeiro, assistente social, psicólogo, merendeiro, técnico de atividades socioculturais e visitador para atuar no “Programa Criança Feliz”.

Convocação foi publicada no Diogrande desta terça-feira (23). Candidatos devem se apresentar nesta quarta-feira (24), na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Horário da convocação é entre 9h e 9h30, na Rua dos Barbosa, 321, Bairro Amambaí. Os detalhes sobre as convocações e horários detalhados podem ser conferidos na edição do Diário Oficial pelo link.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande