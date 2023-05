Prefeitura convoca Assistentes de Educação Infantil

As secretaria municipais de Gestão e de Educação estão convocando mais 159 candidatos aprovados no processo seletivo de Assistente de Educação Infantil, conforme publicação no Diogrande desta sexta-feira (26).

Segundo a publicação, tendo em vista a necessidade temporária de excepcional interesse público, a Prefeitura convoca os candidatos regularmente classificados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de Assistente de Educação Infantil, para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Os convocados devem comparecer na quinta-feira (1º), às 13h30 na Semed, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. Vagas são para atuar nas Escolas Municipais de Educação Infantil e nas Escolas de Ensino Fundamental.

O endereço para a orientação é rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho - Semed. Para conferir a lista, basta acessar a edição nº 7.065 do Diogrande, a partir da página 4.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande