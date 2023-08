Prefeitura convoca assistentes educacionais e auxiliares

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande, desta quarta-feira (30), a convocação de candidatos aprovados em Processo Seletivo do Programa de Contratação Temporária, para os cargos de assistente educacional inclusivo e auxiliar administrativo e financeiro.

Os candidatos foram classificados no limite das vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesa com pessoal.

Conforme o edital n. 03/2023-14, os candidatos aprovados para assistente educacional inclusivo devem comparecer nesta quinta-feira (31), às 8 horas, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (Semed), na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Continue Lendo...

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande