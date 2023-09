Prefeitura convoca intérpretes de Libras

A Subsecretaria Municipal de Gestão e Subsecretaria de Defesa do Direitos Humanos (SDHU), abriu inscrições para processo seletivo simplificado, na função de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), para contratação em caráter temporário.

Informações constam no Edital n. 18/2023-01, publicado no Diogrande de n. 7.191, desta quarta-feira (06).

A seleção do Processo Seletivo envolverá as seguintes etapas: 1ª etapa: Inscrição online (de caráter eliminatório); 2ª etapa: Prova de Títulos (de caráter eliminatório e classificatório) – certificada por uma Banca Examinadora.

Nesta etapa serão avaliados e quantificados os títulos entregues pelo candidato para comprovação da experiência, qualificação e aperfeiçoamento profissional na área de atuação, de acordo com os critérios fixados na Tabela constante do Anexo Único, até o limite de 100 (cem) pontos.

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal nos dias 11 e 12 de setembro de 2023, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande