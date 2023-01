A Prefeitura de Campo Grande convoca os assistentes educacionais inclusivos e merendeiros, que foram aprovados no processo seletivo do Programa de Contratação Temporária.

A lista com os nomes foi divulgada na edição do Diário Oficial da Capital desta terça-feira (3). Todos os convocados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed) em dias específicos, que podem ser conferidos no edital. Basta clicar aqui.