Prefeitura De Campo Grande convoca aprovados em programa de contratação temporária

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de auxiliar administrativo e financeiro, motorista, auxiliar de inspeção, além dos candidatos classificados no Programa de Inclusão Profissional (Proinc).

Segundo o edital publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (30), foram convocadas 13 pessoas para o cargo de auxiliar administrativo e financeiro para comparecer com os documentos necessários nesta terça-feira (31), às 9h na Secretaria Municipal de Gestão, na Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro.

Para motorista, a Secretaria de Assistência Social do Munícipio, convocou cinco pessoas a comparecer na sede da Secretaria na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí, às 8h.

Já para auxiliar de inspeção foram chamadas duas pessoas a comparecer às 8h na Seges, Av. Afonso Pena, n. 3297 – Paço Municipal.

Os candidatos selecionados para o Proinc devem consultar o Diário Oficial na página nove e comparecer a Fundação Social do Trabalho na rua Quatorze de Julho, 992 – Vila Glória, conforme relação nominal, local, data, horário e com os documentos especificados no edital.

Confira todas as informações clicando aqui.

*Com informações de Prefeitura Municipal de Campo Grande.