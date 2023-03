Prefeitura de Campo Grande convoca aprovados para Assistente de Educação Infantil

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), convocou 75 aprovados no processo seletivo para assistente de educação infantil. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município, nesta quinta-feira (2).

Os convocados irão ocupar vagas temporárias, tendo em vista a necessidade excepcional de contratações, para suprir o atendimento aos alunos. Dentre as convocações, também foram chamados os cotistas.

Assim, os 75 convocados devem comparecer no próximo dia 7 de março, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na SEMED, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida.

Confira a convocação na página 4 do Diogrande.

*Com informações de Comunicação prefeitura de Campo Grande