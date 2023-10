Prefeitura de Campo Grande lança licitação para reforma do Parque Jacques da Luz

A Prefeitura de Campo Grande lançou, nesta quarta-feira (18), a licitação para a reforma do Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município.

De acordo com o projeto, as obras devem durar 150 dias. Serão executados serviços de melhoria no sistema elétrico, troca do piso, instalação de alambrados, melhorias nas piscinas e na cobertura do ginásio.

A reforma é o segundo investimento que o Parque Jacques da Luz recebe da Prefeitura em menos de dois meses. No final de agosto, foi entregue o projeto de eficiência energética, com a substituição das luminárias convencionais pelas modernas que usam tecnologia LED.

O Parque Jacques da Luz é um dos principais espaços de lazer e esportes da cidade. O local oferece amplo espaço para a prática de atividades físicas, além de oficinas e cursos.

Sobre o parque

O Parque Jacques da Luz está localizado nas Moreninhas, na zona sul de Campo Grande. O complexo esportivo conta com 45 hectares de expansão, sendo a área coberta com duas quadras de futsal, basquete e vôlei, palco para apresentações, banheiros, academia ao ar livre, salas de ballet e judô e administração. A área esportiva descoberta conta com duas piscinas, campos de futebol, quadras de futsal, quadras de vôlei de areia, pista de caminhada com 2,4 mil metros, e o estádio.