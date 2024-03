Depois de 13 anos, a Prefeitura de Corumbá realiza um concurso público geral para preencher 645 vagas dentro da administração municipal e também para a Guarda Municipal. As vagas são para cargos de níveis fundamental; médio e superior. As provas estão marcadas para 21 de abril com homologação do resultado final prevista para junho. Os salários variam entre R$ 5,9 mil, no caso da contratação de médicos, com carga horária de 20 horas, e R$ 1,3 mil, para a vaga de assistente de cozinha, com carga horária de 40 horas semanais.

“São 645 vagas, inicialmente, podendo chamar mais durante a validade do concurso. No mínimo, serão 500 vagas para substituição dos contratos de processos seletivos. Os cargos de contratação geram encargos para o INSS. No caso de cargos efetivos, os encargos vão para a previdência do Município”, explicou o prefeito Marcelo Iunes (PSDB).

Continue Lendo...

O concurso tem dois editais para detalhar o concurso para o quadro geral da Administração Pública e outro para a Guarda Civil Municipal (GCM). O concurso terá provas escritas objetivas, realizadas no dia 21 de abril (domingo). Pela manhã, vão ser as provas do Ensino Superior, Magistério e Ensino Fundamental. No período da tarde será para cargos de Ensino Médio e Procurador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As inscrições estão abertas e vão até até 23h59 do dia 8 de abril de 2024 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), sendo feita apenas pela internet, no endereço eletrônico https://fapec.org. O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 para concorrer aos cargos que exigem ensino superior. Para ensino médio completo, a taxa é de R$ 100,00. Já para cargos que exigem ensino fundamental completo de escolaridade, a taxa de inscrição é de R$ 90,00. Os pedidos de isenção da taxa podem ser feitos até 18 de março. O último dia para pagamento da inscrição é 09 de abril.

Para nível fundamental, o concurso público oferta 140 vagas. São 306 vagas para cargos de nível médio completo e 199 para nível superior de escolaridade.

O edital do concurso para administração direta pode ser encontrando neste link. Já o edital do concurso para a Guarda Civil Metropolitana está neste link.