Prefeitura de Dourados e Sebrae renovam parceria do Cidade Empreendedora

A Prefeitura de Dourados vai dar continuidade ao trabalho realizado por meio do programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria com o Sebrae/MS com um novo pacote de soluções composto por ferramentas voltadas para promover a competitividade e dinamizar a economia do município. Desta vez, Dourados compõe o ciclo Expansão do programa e recebe acompanhamento até o próximo ano.

A oficialização da parceria para este novo período de execução do Cidade Empreendedora foi realizada na manhã desta quinta-feira (11), em uma cerimônia na sede do Sebrae/MS, em Campo Grande, quando o prefeito de Dourados, Alan Guedes, assinou contrato com a instituição.

Neste novo ciclo, a atuação do programa em Dourados será focada em dois eixos principais: Cidade Mais Competitiva e Cidade Inclusiva. Promover a cidade, destacando as potencialidades do município e as oportunidades de investimento de modo a reforçar e consolidar a imagem do local para o público externo, é o foco da vertente Cidade Mais Competitiva que irá realizar várias iniciativas com esse propósito. O trabalho trará o aperfeiçoamento das ações feitas pela administração municipal, melhoria das políticas públicas e a integração dos representantes do setor produtivo e lideranças locais para atuação conjunta.

A atuação do programa no âmbito da Cidade Inclusiva tem o objetivo de gerar oportunidades de aquisição de renda por meio do empreendedorismo para quem não está inserido no mercado de trabalho, principalmente, no caso de mulheres em situação de vulnerabilidade. Além disso, a vertente também irá atuar no fortalecimento das organizações, como Associação Comercial e Sindicato Rural, de modo a fomentar o empreendedorismo e formar uma rede de apoio. Com esse trabalho, a proposta é combater a vulnerabilidade social e trazer mais qualidade de vida para a população, além de fomentar a geração de emprego no município e a promoção do desenvolvimento.

Juntamente com Dourados, outros 18 municípios renovaram a parceria com o Sebrae e também integram o ciclo Expansão do Cidade Empreendedora: Durante a cerimônia de assinatura de contratos do programa Cidade Empreendedora, novos municípios também aderiram à iniciativa para o início do trabalho e compõem o ciclo 2023/2024: Aparecida do Taboado, Brasilândia, Deodápolis, Ladário, Miranda, Paranaíba e São Gabriel do Oeste.