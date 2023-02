Prefeitura de Dourados intensifica aplicação de fumacê contra a dengue

A Prefeitura de Dourados, através do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), intensificou o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. Além das campanhas de conscientização e visitas dos agentes de endemias, a aplicação do fumacê ocorre nos bairros com casos notificados das doenças.

É fundamental que a população faça sua parte, não deixando água parada em recipientes como vasos de plantas, caixas d’água e piscinas destampadas, e também que procurem atendimento médico em casos de sintomas como febre, manchas vermelhas, dor de cabeça e no corpo. O fumacê é direcionado para localidades com notificações, por isso a população precisa procurar atendimento, porque a unidade repassa para a vigilância epidemiológica diariamente e desta forma, são direcionados os trabalhos. o trabalho.

A nuvem de fumaça é um bloqueio químico que elimina a maior parte dos mosquitos adultos presentes O trabalho é feito ao amanhecer, por volta de 4h da manhã, e depois das 18h, quando há menor circulação de pessoas nas ruas. Além desse bloqueio, está sendo realizado o trabalho mecânico que é a visita domiciliar, quando um agente nas residências, verificando a existência de focos do mosquito.

Dados do Núcleo de Vigilância Epidemiológica mostram que Dourados já registrou 42 casos positivos de dengue e uma morte pela doença, em 2023.

O adolescente Júlio César Arthur da Costa Escobar, de 15 anos, que jogava em uma das categorias de base do clube de futebol Ubiratan, morreu na madrugada de segunda-feira (13), no Hospital da Vida, em Dourados, vítima de dengue hemorrágica. Ele estava internado desde o 10 de fevereiro, após ter feito um exame na UPA, onde foi diagnosticado com dengue. O garoto teve complicações de saúdes devido a doença e não resistiu.

Nos próximos dias estava previsto que Júlio César faria uma viagem para o Rio de Janeiro, pois havia sido aprovado em uma ‘peneira’ para testes no Fluminense.

Este é o primeiro caso de dengue com morte registrado esse ano em Dourados, ao todo no estado já foram registradas duas mortes.