Prefeitura de Maracaju entrega kit de uniformes com proteção UV para servidores expostos ao sol

Com a forte onda de calor em vários municípios do estado, Maracaju também vem registrando altas temperaturas. Do último final de semana para cá, o município marcou mais de 40 graus, o que acaba sendo difícil para trabalhadores da construção civil e aqueles expostos ao sol.

A prefeitura fez a entrega de kit de uniformes novos para os servidores do trânsito que fazem a sinalização diárias e ficam expostos à estas altas temperaturas. Os kits incluem camisetas com proteção UV 50+ e protetor solar fator 60.

Nesta primeira entrega, foram destinados 27 kit de uniformes e quatro litros de protetor solar.