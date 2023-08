Prefeitura despeja carentes, mas permite invasão em área nobre

A ação, estranhamente realizada no final de semana, gerou muita revolta, principalmente em virtude de crianças e grávidas estarem entre os desabrigados, as quais passaram as últimas duas noites ao relento.

E não foi o primeiro despejo. No dia 2, todos foram expulsos. Sem ter para onde ir, voltaram a se instalar na área, para serem expulsos novamente no último domingo, 6 de agosto.

Chama a atenção a agilidade da prefeitura para constatar a ocupação e botar essas famílias humildes na rua.

Essa mesma rapidez não se constata quando se trata de outra área pública, invadida desde março.

Avaliado em mais de R$ 9 milhões, o terreno da prefeitura está localizado nas proximidades da Universidade Anhanguera, no Bairro Chácara Cachoeira, um dos mais valorizados de Campo Grande.

A tranqüilidade dos invasores é tamanha que parte do terreno foi transformada em estacionamento para atender empresas situadas no entorno.

A área foi cercada e o terreno recebeu cascalho para poder ser utilizada como estacionamento. A prefeitura está a par da invasão, mas pelo menos até a tarde de ontem, 7 de agosto, nenhuma providência havia sido tomada, ao contrário do que ocorreu no bairro Lagoa Park.

