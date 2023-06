Prefeitura e empresários alinham canal de debate da Lei do Prodes

Criada para ser a propulsora do desenvolvimento de empreendimentos em Campo Grande, a Lei do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes) é hoje um ponto de atenção e preocupação para o poder público e para a classe empresarial.

Nessa terça-feira (06), foi realizada uma reunião da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) com a prefeita Adriane Lopes. Entre as pautas estavam a reavaliação do Prodes, o Projeto de Lei n. 10.970/2023 que dispõe sobre o tombamento na região do Parque das Nações Indígenas e a abertura de novas rotas de desenvolvimento para a Capital, como a inclusão do ramal de Ponta Porã, excluído do Projeto da Malha Oeste.

No encontro com os empresários, a prefeita explicou que o Prodes passa por análise de uma equipe técnica. O objetivo é dar celeridade aos processos, avaliar o que já foi concedido e rediscutir a Lei em setores que ainda não foram atendidos.

Adriane confirmou também que na próxima semana ela vai à Brasília para vai tratar sobre o estudo da concessão da ferrovia do ramal de Ponta Porã, na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O assunto é uma das principais para o desenvolvimento da Capital a partir da Rota de Integração Latino Americana.

