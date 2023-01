Prefeitura extinguiu desconto de 5% no pagamento parcelado do IPTU

Na próxima terça-feira, 10 de janeiro, os contribuintes de Campo Grande têm de pagar o IPTU 2023, cobrado pela prefeitura municipal. Em função da aproximação do vencimento, somente agora muitas pessoas se deram conta de que para os contribuintes as condições estão piores do que a dos anos anteriores.

Existem duas opções: ou paga-se à vista, com desconto de 20%, ou de forma parcelada, em até 12 vezes, sem a incidência de nenhum desconto.

São duas as novidades implementadas neste ano pela prefeitura de Campo Grande na cobrança do IPTU. A primeira delas é a possibilidade de pagamento em 12 parcelas – até o ano passado, o tributo poderia ser parcelado em apenas 10 vezes.

A segunda novidade, nada vantajosa para os contribuintes que não têm condições de pagar o IPTU a vista, é a perda do desconto de 5%, que até o ano passado era concedido mesmo quando ocorria o parcelamento. A redução no valor parcelado ocorria desde 2019 e já chegou a ser de 10%.

O assunto foi um dos temas da coluna CBN em Pauta desta terça-feira (3), no Jornal CBN Campo Grande.



Veja a íntegra da coluna do jornalista Edir Viégas: