Prefeitura gastará quase 1 milhão com serviço que custaria R$ 690 mil

No dia 4 de setembro passado a prefeitura publicou no Diário Oficial extrato do contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), para a realização do processo seletivo visando a formação de cadastro reserva da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (REME).

De acordo com o documento, o município vai desembolsar R$ 967.651,29 para bancar todas as fases do certame e ainda as inscrições de até 15 mil candidatos.

Caso o número de inscrições ultrapasse 15 mil será cobrado, da prefeitura, o valor de R$ 38,41 por inscrição excedente.

Pelo valor do contrato, a escolha e a contratação da Fapec se deu por meio de tomada de preços, modalidade de concorrência em que o poder público solicita propostas às empresas com capacidade técnica para realizar esse tipo de seleção.

Ocorre que o Instituto de Avaliação nacional (IAN), uma das empresas contatadas pela Semed, foi desclassificada mesmo tendo apresentado proposta com valores bem menores do que os da Fapec.

Enquanto a Fapec apresentou proposta de R$ 967.651,29, a IAN se propôs a realizar os mesmos serviços, para inscrever até 15 mil candidatos, por R$ 690 mil, diferença de R$ 277.651,29, o equivalente a 40%.

Cada inscrição excedente custaria R$ 50,00 ao município caso a IAN tivesse sido contratada.

