Prefeitura lança aplicativo com botão do pânico para escolas

Para apoiar medidas de segurança nas escolas municipais de Campo Grande, a prefeitura lançou o aplicativo “Educação + Segura”, com o sistema de botão do pânico para acionar a Guarda Civil Metropolitana em caso de emergência.

Professores, diretores e funcionários da Rede Municipal de Ensino (REME) poderão acionar o “botão do pânico”, que mobilizará a guarda civil metropolitana. Para funcionar, o servidor terá apenas que pressionar o botão latreral do aparelho celular por alguns segundos que logo será conectado com os agentes da Guarda. O sistema envia automaticamente sua localização e um áudio, de até 5 segundos, para informar o ocorrido.

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, explicou que o dispositivo não será utilizado por alunos, mas sim por funcionários definidos pelas equipes gestoras da aplicação do sistema. A chefe do executivo explica que o aplicativo, desenvolvido pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) será disponibilizado para as escolas particulares e para o páis, por meio da Frente Nacional de Prefeitos.

"Foi um sucesso nos primeiros dias, ficamos um mês testando o aplicativo. Agora estamos doando o Educação + Segura para escolas particulares de Campo Grande e para o Estado e, através da Frente Nacional de Prefeitos, também vamos doar esse aplicativo em rede nacional para que a cidade e a Secretaria de Educação que quiser também tenha essa disponibilidade", afirmou a prefeita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Adriane Lopes afirmou ainda que já conversou com outros prefeitos do Estado e eles demonstraram interesse em usar a ferramenta para garantir uma maior segurança dos alunos e dos profissionais.

O “Educação + Segura” foi feito em parceria com Secretaria Municipal de Educação (Semed), Agetec e a Secretaria de Segurança Pública.