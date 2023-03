Prefeitura lança programação especial para o mês em comemoração ao dia da mulher

A prefeitura de Campo Grande lançou nessa quinta (02), uma programação especial referente ao mês da Mulher, uma alusão do Dia Internacional celebrado no próximo dia 08. Ao todo, serão 31 atividades na programação durante todo o mês de março como o Cine Mulher, o programa Mulher que Cuida de Mulher, palestras, rodas de conversas, oficinas, entre tantas outras.

“É uma grande satisfação lançar essa programação, que foi planejado com todo carinho e cuidado pela Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu). Entre elas o Cine Mulher, que levará apresentação de filmes nos bairros e além disso, haverá palestras, cursos de qualificação, rodas de conversa, exposições de arte, entre outros. A programação será publicada em nossas redes sociais institucionais e sites oficiais”, disse a prefeita Adriane Lopes. O lançamento do calendário contou com a presença da primeira-dama do estado, Mônica Riedel.

Dossiê da Mulher

Durante a solenidade de lançamento da Programação Especial ao Mês da Mulher, a Prefeitura apresentou o Dossiê da Mulher campo-grandense. Segundo a Semu, o documento traz o perfil das mulheres atendidas, dados de feminicídio, processos judiciais e inquéritos policiais. O relatório poderá ser utilizado como fonte de pesquisa para quem atua na área do direito das mulheres e também orientador na formulação da política de enfrentamento contra a violência, em parceria com outras redes de apoio, como na área do trabalho, saúde e segurança, por exemplo.

O documento será atualizado a cada ano. O Dossiê da Mulher campo-grandense será publicado no site da Semu e no Diário Oficial, no dia 8 de março. “A maioria das pessoas não têm conhecimento de como a violência contra a mulher está presente na sociedade e impacta nas políticas públicas e logo, na saúde das mulheres. Mais de 40% dos processos que tramitam no Judiciário são de violência contra a mulher”, destacou a psicóloga Márcia Paulino, coordenadora de projetos e ações temáticas da Semu.

A prefeita Adriane Lopes referenciou o dossiê à Albyna Freitas Ribas, de 49 anos, esfaqueada pelo ex-marido, o pintor Jair Paulino da Silva, de 52 anos, enquanto seguia para o trabalho no Bairro Nova Lima, na terça-feira (28). “Que nós possamos ajudá-las antes do que aconteceu nesta semana”, finalizou.

Confira abaixo a programação especial em alusão ao Mês da Mulher.

06/03

15H00

PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES SEDE ADMINISTRATIVA DA CCR

BR 163 – KM 472

06/03 A 10/03

MAT/VESP

EXPOSIÇÕES DE QUADROS SENSORIAIS DA ARTISTA SONIA QUEIROZAUDITÓRIO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

RUA BRASILIA, LOTE A, QUADRA 2 S/N

07/03

14H

OFICINA COM ADOLESCENTES-

APRENDENDO A IDENTIFICAR E PREVENIR A VIOLÊNCIA NA ADOLESCÊNCIA

CRAS LOS ANGELES

RUA ARTUR PIRES, 885.

07/03

13:30H ÁS 16:30H

OFICINA DE BORDADO LIVRE EM ECOBAGAUDITÓRIO DA SEMU

15 DE NOVEMBRO 1373

08/03

13:30H ÁS 16:30H

OFICINA DE BORDADO LIVRE EM ECOBAGAUDITÓRIO DA SEMU

15 DE NOVEMBRO 1373

08/03

13:30H

PALESTRA: EMPODERAMENTO FEMININOISMAC

RUA 25 DE DEZEMBRO, 262

08/03

14H

MULHER QUE CUIDA DE MULHER

WORK SHOP- COM SORTEIO

(PARCERIA SEMU, CMB, BPW, MARY KAY)

AUDITÓRIO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

RUA BRASÍLIA, S/N

08/03

15H

PALESTRA: EMPODERAMENTO FEMININOISMAC

RUA 25 DE DEZEMBRO, 262

09/03

8H

RODA DE CONVERSA

EMPODERAMENTO E SAÚDE MENTAL DAS MULHERES

UBSF PAULO COELHO MACHADO

SALA DE ESPERA – RUA CELSO MARCHERET,125

10/038HPALESTRA COM OS MÉDICOS E RESIDENTES DA MATERNIDADE CÂNDIDO MARIANOMATERNIDADE CÂNDIDO MARIANO,

RUA MARECHAL RONDON 2644

10/03

9H

RODA DE CONVERSA

EMPODERAMENTO E SAÚDE MENTAL DAS MULHERES

UBS NOROESTE

RUA DOIS IRMÃOS, 7111.

10/03

14H

PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES

AGEPEN

AV. HENRIQUE BERTIN 9813 – JARDIM LOS ANGELES

13/03

08H ÀS 8:30H

(8ª A e B)

8:30 ÀS 9H

(9º A e B)

PALESTRA COM ADOLESCENTES-

APRENDENDO A IDENTIFICAR E PREVENIR A VIOLÊNCIA NA ADOLESCÊNCIA

ESCOLA MUNICIPAL NERONE MAIOLINO

RUA MARAÚ, 63, VIDA NOVA 3

13/03

13:30H ÀS 14H (8º C)

14H ÁS 14:30H (9º C)

PALESTRA COM ADOLESCENTES-

APRENDENDO A IDENTIFICAR E PREVENIR A VIOLÊNCIA NA ADOLESCÊNCIA

ESCOLA MUNICIPAL NERONE MAIOLINO

RUA MARAÚ, 63, VIDA NOVA 3

14/03

14:30H

RODA DE CONVERSA

EMPODERAMENTO E SAUDE MENTAL DAS MULHERES

UBSF

JOSÉ ABRÃO

RUA ANTONIO LOPES 77



19H

CINE MULHERCRAS ZÉ PEREIRA

RUA ITAPORANGA, 107, JD ZÉ PEREIRA

15/03

9H

RODA DE CONVERSA

EMPODERAMENTO E SAÚDE MENTAL DAS MULHERES

UBS INDUBRASIL

AV. GI PARANÁ, SN- JD SAYONARA

16/03

15H

CINE MULHER

ROCHEDINHO

ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA BARÃO DO RIO BRANCO

R. GUIA LOPES, 340

17/03

13:30

RODA DE CONVERSA

EMPODERAMENTO E SAUDE MENTAL DAS MULHERES

UBSF PAULO COELHO MACHADO

EQUIPE

RUA CELSO MARCHERET,125

18/03

14H

AÇÃO DO CMDM COM APOIO DA SEMUINSTITUTO PEROLA

RUA URQUIZA,309, JD AEROPORTO

20/03

19H

CINE MULHERSEMIABERTO FEMININO

RUA PORTUGUESA, 63, VILA MACIEL.

21/03

15H

CINE MULHERSUBPREFEITURA DE ANHANDUÍ

RUA JOAIMA, DISTRITO DE ANHANDUÍ,

22/03

14H

RODA DE CONVERSA

EMPODERAMENTO E SAÚDE MENTAL DAS MULHERES

UBSF ZÉ PEREIRA

RUA AMÉLIO CARVALHO BAIS S/Nº

23/03

9H

RODA DE CONVERSA

EMPODERAMENTO E SAÚDE MENTAL DAS MULHERES

UBS CEL ANTONINO

RUA DRº MEIRELES S/Nº

24/03

8:30H

RODA DE CONVERSA

AÇÃO EM SAÚDE, VISANDO A SAÚDE DA MULHER

USF JARDIM SEMINÁRIO

AV. TAMANDARÉ, 6000, JD SEMINÁRIO.

24/03

14H

RODA DE CONVERSA

AÇÃO EM SAÚDE, VISANDO A SAÚDE DA MULHER

USF JARDIM SEMINÁRIO

AV. TAMANDARÉ, 6000, JD SEMINÁRIO.

28/03

08H-11H

CURSO DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

AUDITÓRIO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

RUA BRASÍLIA, S/N

29/03

08H-11H

CURSO DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

AUDITÓRIO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

RUA BRASÍLIA, S/N

29/03

14H

CINE MULHER

INSTITUTO PENAL FEMININO IRMA ZORZI

RUA URUGUAIANA,563

30/03

08H-11H

CURSO DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOSAUDITÓRIO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA

RUA BRASÍLIA, S/N

*Com informações de Comunicação PFMCG