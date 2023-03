Prefeitura muda faixa etária para a vacina bivalente

A partir deste sábado (11), trabalhadores da saúde com 30 anos ou mais estão aptos para receber a vacina bivalente contra a Covid-19. Além deles, idosos, indígenas aldeados, quilombolas e população imunocomprometida com 12 anos ou mais também podem receber o imunizante.

Neste final de semana, o plantão de vacinação acontecerá em três unidades de saúde, das 7h30 às 17h, sem horário de almoço. Para receber a dose bivalente é necessário que o esquema vacinal esteja completo e a última dose tenha sido aplicada há pelo menos quatro meses, conforme a preconização do Ministério da Saúde.

Além deste reforço, demais públicos também podem se vacinar com as doses já liberadas. Bebês de seis meses a menores de dois anos (1 ano, 11 meses e 29 dias) sem comorbidades, e a partir dois anos a menores de três anos com comorbidades, além de crianças de 03 anos ou mais, podem tomar a vacina, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme os calendários disponíveis no site: campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg. Os locais de vacinação também podem ser consultados neste endereço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais, vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar a carteirinha digital disponível no site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

*Com informações da Sesau