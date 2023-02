Prefeitura oferece curso de criação de sites em WordPress

Curso gratuito para criação de sites em WordPress está com inscrições abertas. As aulas são oferecidas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e terão início no dia 6, seguindo até 9 de fevereiro, no período noturno, das 18h30 às 21h.

A oportunidade é de 50 vagas para pessoas que gostam de tecnologia, internet e já possuem algum conhecimento sobre o funcionamento de sites. O objetivo da formação é ensinar noções sobre internet, servidores de hospedagem, segurança e abordará a plataforma WordPress para criar sites institucionais do zero, sem ter o conhecimento de programação.

Para o professor Rodrigo Dias Dorval, ministrante do curso, as aulas são uma oportunidade para o jovem que pensa como futuro empreendedor.

“É importante, para a Juventude de Campo Grande, essa categoria de curso. O curso é ótimo para gerar oportunidade de uma renda extra para os alunos. As aulas abordarão desde a instalação da plataforma, até a confecção de um site completo para uma empresa, portanto, o aluno poderá ter um bom leque de oportunidades pós curso”, explica Rodrigo.

INFORMAÇÕES

O curso para Criação de sites em WordPress tem duração de quatro dias, de 6 de fevereiro até 9 de fevereiro, das 18h30 às 21h. As aulas serão ministradas na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech.

Para realizar incrições ou receber nformações, o telefone é (67) 3314-3577 ou, para atendimento via WhatsApp, (67) 99302-5275.