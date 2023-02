Prefeitura oferece curso gratuito de espanhol

Já estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Noções Básicas de Espanhol ofertado pela Prefeitura de Campo Grande. Com 50 vagas, curso será realizado na sede da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv).

As aulas terão início no dia 13 e seguem até o dia 17 de fevereiro, no período matutino, das 08h às 11h30. A sede da Sejuv está localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, 3° andar do Condomínio Marrakech.

O objetivo é preparar jovens para compreensão da língua espanhola de maneira simples, fácil, dinâmica e divertida, com aulas preparatórias para exames do ENEM, ingresso para universidades, estudo em países com idiomas de língua espanhola e para vagas de emprego em hotéis, hospitais e empresas importadoras de insumo internacional de países latino americanos.

O curso abordará leitura, escritura, interpretação de textos e linguagem falada, com discussão de conhecimento do alfabeto, sons das palavras, números, aprendizado dos nomes de objetos e pessoas, além do ensinamento de como formular frases e usar as palavras de forma corretamente. Para a professora Lucelia Santos, ministrante do curso, as aulas serão importantes para o futuro do jovem no mercado de trabalho.

SERVIÇO

O curso de Noções Básicas de Espanhol ocorre do dia 13 à 17 de fevereiro, das 8h às 11h30, na Secretaria Municipal da Juventude, localizada na rua 25 de Dezembro, 924, 3°andar, Condomínio Marrakech.

Para mais informações e inscrições, está disponível o telefone (67) 3314-3577 ou número de WhatsApp (67) 99302-5275.