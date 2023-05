Prefeitura presta conta em duas audiências públicas

A prefeitura da capital apresentou prestação de contas na Câmara Municipal nesta segunda-feira (29), e duas audiências públicas foram realizadas à pedido dos vereadores de Campo Grande. Na Casa de Leis, o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, apresentou a prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2023, em reunião promovida pela Comissão Permanente de Saúde. Em outra audiência, a secretária municipal de Finanças e Planejamento da Prefeitura, Márcia Helena Hokama, prestou contas aos vereadores e apontou crescimento nas receitas do Executivo no primeiro quadrimestre do ano, em comparação ao mesmo período de 2022.

Confira mais informações sobre o que foi discutido nas audiências: