Prefeitura reajusta contrato e obra para asfaltar bairro no noroeste da Capital custará R$ 11,8 milh

Foi publicado nesta quinta-feira (1) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o reajuste do contrato que prevê pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nos bairros Residencial Jardim Oliveira 1 e 2.

De acordo com o texto, o aditivo de contrato teve justificativa técnica nas obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais dos bairros.

A licitação para as obras foi vencida pela empresa BTG Empreendimentos e Locações e serviços Eireli, com o valor inicial do contrato sendo de R$ 10.037.602,60. Com o aditivo de 22,31%, o contrato passa a valer R$ 11.867.701,92.

A obra começou em outubro de 2022 e está prevista a implantação de 2.300 metros de drenagem e a pavimentação de 16 ruas, trechos que somam uma extensão de 6,1 km.