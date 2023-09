Prefeitura reajusta contratos de empresas suspeitas de corrupção

Apesar dos fortes indícios de corrupção em contratos de algumas empreiteiras que prestam serviços à prefeitura de Campo Grande, a gestão Adriane Lopes decidiu premiar essas empresas com aditivos que somam cerca de R$ 2,5 milhões. Os reajustes já foram assinados e publicados no Diário Oficial.

Em junho passado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul deflagrou a Operação “Cascalhos de Areia”, que objetivou o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão na Capital.

A operação é decorrente de investigação de atuação de organização criminosa estabelecida para a prática de crimes de peculato, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

Os crimes em apuração foram praticados por meio de contratos para manutenção de ruas não pavimentadas e locação de maquinário de veículos que somam mais de R$ 300 milhões.

As investigações têm como alvos as empresas Engenex Construções e Serviços e a A.L.S. Construtora, de propriedade de André Luiz dos Santos, conhecido como “Patrola”.

Ambas não realizaram as obras para as quais foram contratadas. Relatório do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) apontou que as ruas previstas nos contratos sequer tiveram manutenção. Outras vias, que receberiam cascalho, eram asfaltadas.

Agora, ambas as empresas foram agraciadas pela gestão Adriane Lopes com aditivos contratuais cujo valor final chega a quase R$ 2, 5 milhões.

