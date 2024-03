Prefeitura da Capital restringe testes para detecção da Covid-19

A falta de medicamentos e insumos nas unidades de Saúde de Campo grande levou a prefeitura a restringir o acesso da população aos testes para a detecção da Covid-19, contrariando recomendações do Ministério da Saúde.



A restrição foi estabelecida após o estoque de testes ter sido zerado em meados de fevereiro, justamente no instante em que ocorria aumento no número de pessoas infectadas pelo vírus.



Até então, qualquer pessoa com sintomas gripais que procurasse as unidades de Saúde da prefeitura era submetida ao teste, recebendo o laudo assinado por enfermeiro.



Como o município não se programou e ignorou alertas sobre a possibilidade de ocorrer aumento no número de casos, os estoques foram baixando, até que zeraram.



Os baixos estoques continuam, e ao invés de adquirir mais testes a prefeitura criou um novo protocolo de atendimento. A pessoa com suspeita de contaminação só realizará o teste se apresentar ao menos três sintomas da doença.



Antes disso, no entanto, será submetida a exame clínico, feito por técnico de enfermagem. Caso a pessoa seja assintomática, com menos de três indicativos de que está com o vírus, será libertado para espalhar a doença e contribuir com o seu avanço.

