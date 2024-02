Preocupações e desafios no transporte escolar em Mato Grosso do Sul

Com o retorno às aulas, o transporte escolar volta a ser uma pauta de preocupação para muitos pais em Mato Grosso do Sul. A escolha de um serviço seguro e confiável é crucial para garantir a tranquilidade das famílias e a segurança das crianças. No estado, são 1.378 veículos de transporte escolar, sendo que Campo Grande detém a responsabilidade por 251 desses veículos.

Uma das principais preocupações dos pais é assegurar que o veículo e o motorista estejam devidamente credenciados. A chefe da Divisão de Controle de Veículos do Detran-MS, Carolina Albuquerque, explica como fazer a consulta online. "No site do Detran, vá em portal de serviços, depois em clique na aba outros. Depois aparecerá aba transporte escolar, e é só digitar placa e município e consultar. Se tudo estiver ok, a consulta mostrará", afirmou.

Continue Lendo...

Embora essa medida proporcione segurança aos pais, há desafios consideráveis neste setor. Rodrigo Armoa, condutor escolar há mais de 16 anos e presidente do Sintems (Sindicato dos Transportadores Escolares de Mato Grosso do Sul), destaca as dificuldades enfrentadas pelos profissionais. "A dificuldade do transportador escolar hoje praticamente é o preço dos veículos. Uma van escolar está na casa de 280 a 320 mil reais. Isso é uma grande dificuldade, e não temos um aporte do governo estadual ou federal para adquirir um veículo novo."

O condutor enfatiza a importância da confiança entre os pais e os profissionais do transporte escolar. "A relação tem que ser de mútua confiança. Nós temos que ter a confiança da família para poder estar conduzindo essa criança. É muito saudável essa relação entre nós e os pais", enfatizou Armoa.

No entanto, o presidente do Sintems alerta para a presença crescente de veículos não autorizados que estão começando a transportar crianças. Ele destaca a utilização de carros de aplicativo para esse fim em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e a preocupação se estende a Campo Grande. "É uma dificuldade para nós, transportadores escolares, porque acabamos enfrentando uma concorrência desleal. É importante lembrar os pais para sempre procurarem as vans escolares para transportar seus filhos. As vans escolares são vistoriadas e legalizadas para trabalhar no transporte escolar", concluiu.