Preparativos finais para o Interagro 2023

A terceira edição do Interagro, principal evento voltado ao agronegócio de Mato Grosso do Sul, terá programação diversificada. Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quarta-feira (21), o presidente do Sindicato Rural da capital, Alessandro Coelho, falou sobre as novidades neste ano. O evento será realizado de 22 a 24 de junho, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes e as inscrições podem ser feitas pelo site interagro2023.com.br.

Confira a entrevista ao vivo: