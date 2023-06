Presença e manejo de árvores melhora a qualidade da pastagem

Uma pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste, de São Paulo comprovou que o manejo das árvores é estratégico para garantir o equilíbrio em sistemas de integração pecuária-floresta (IPF) ou Silvipastoril.

Além de manter a produtividade da pastagem e melhorar a qualidade da madeira remanescente, a forragem, nesse sistema, apresentou teor elevado de proteína bruta, quando comparada a um modelo pecuário tradicional, sem a presença do componente arbóreo, o que significa maior qualidade do alimento aos animais.

O estudo avaliou as características produtivas e nutritivas do capim-piatã após desbaste do componente florestal do silvipastoril, formado por eucaliptos.

Também foram analisados a produção de forragem e o valor nutritivo, com as variáveis do microclima, no sistema intensivo a pleno sol com capim-piatã.

O resultado apontou que o desbaste na integração pecuária-floresta garante ao pasto características nutritivas superiores e produtividade semelhante às de uma pastagem a pleno sol.