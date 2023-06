No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para falar da relação do setor ambiental com a agropecuária, o CBN Agro recebeu neste sábado (03), o profissional de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG), Fernando Garayo, que falou sobre o tema e os desafios de preservar e produzir.

Acompanhe a entrevista na íntegra: