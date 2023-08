Preservação e cultura: como estão os lugares históricos da Capital?

Em comemoração aos 124 anos de Campo Grande, a Rádio CBN CG visitou pontos turísticos e locais importantes para a história da cidade. Além de trazer à memória o significado desses locais, a série de reportagens chama atenção para a falta de cuidado com a cultura campo-grandense e sua precária preservação.

Confira a série especial completa:

Horto Florestal e Monumento dos Migrantes

Local conhecido por reunir famílias e amigos e que marca o encontro das águas dos córregos Prosa e Segredo, o Horto Florestal, em Campo Grande, está em situação de abandono.

Praça Ary Coelho e Obelisco

Nossa reportagem visitou a Praça Ary Coelho e o Obelisco. No coração de Campo Grande, monumentos são o retrato da imagem do Centro da capital nos últimos anos. Apesar das revitalizações, em 2012 e 2018, a Praça está cada vez mais vazia.

Praça do Rádio e Belmar Fidalgo

Outros pontos visitados pela CBN CG foram a Praça do Rádio e a Praça Esportiva Belmar Fidalgo. Sendo pontos de referência da região Central da capital, as praças guardam um pouco dos 124 anos de história de Campo Grande.

Esplanada Ferroviária

Elevado em 2006 à categoria de patrimônio cultural imaterial de Campo Grande, o prato típico do sobá ganhou, em 2009, o Monumento do Sobá. A escultura feita pelo artista campo-grandense Cleir Ávila Ferreira Júnior e concretiza a influência japonesa da província de Okinawa na cultura da Capital. O monumento nunca passou por revitalização.

Primeiro professor de Campo Grande

Na Capital, José Rodrigues Benfica dá nome a uma rua na Vila Sobrinho e é o primeiro professor de Campo Grande, aliás, do Arraial de Santo Antônio da cidade, no final do século XIX. Confira essa curiosa história:

Ligação histórica

A Rua 14 de Julho já foi a principal rua de comércio da capital e faz parte da história e do desenvolvimento de Campo Grande. Em 1909, o engenheiro Nilo Javari Barém montou o projeto de um quadrilatero que contava com a criação da 14 de julho e da principal avenida da cidade, a Afonso Pena, mostrando que as duas vias também estão conectadas historicamente.

