Presidente da ACP explica impasse com a prefeitura

Na próxima semana, a Prefeitura de Campo Grande deve retomar as negociações com os professores da capital sobre o reajuste salarial da categoria. Desde o ano passado, as instituições travam uma queda de braço para que seja cumprida a lei que reajusta, de forma parcelada, o salário do magistério para que a categoria alcance 100% do piso nacional.

Uma paralisação chegou a ser deflagrada no final de 2022, mas, sem acordo, as discussões continuam. E nesta semana, na coluna CBN em Pauta, o jornalista Edir Viegas, levantou uma polêmica sobre a legislação que trata do piso e do reajuste salarial dos professores em campo grande.

Hoje (12), conversamos com o presidente do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), Gilvano Bronzoni, sobre o assunto. Confira a entrevista completa: