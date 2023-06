Presidente do Podemos em MS confirma ida de Soraya Tronicke para o partido

Com vistas à reeleição em 2026, a senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Tronicke, vai deixar o União Brasil e se filiar ao Podemos. A informação é do presidente do partido em Mato Grosso do Sul, Sérgio Murilo.

Segundo ele, a filiação da senadora será nesta quarta-feira (28), às 16 horas, no plenário do Senado. “Uma bela aquisição, muito importante para o partido [...] A senadora Soraya Tronicke entende que a sua ida para o Podemos tem importância para sua reeleição”, disse Sérgio Murilo.

