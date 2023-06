O Jornal CBN CG recebeu, nesta quinta-feira (22/06), a presidente do Sindicato dos Bancário de Campo Grande (MS) e Região, Neide Rodrigues, que abordou os assuntos de fechamento de agências e demissões, a saúde do trabalhador bancário, segurança e as campanhas do movimento sindical contra a política monetária do Banco Central.

Confira a entrevista na íntegra: