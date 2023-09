Presos recebem "chuva de drogas" em presídio de segurança máxima de Campo Grande

Um vídeo (confira no final da reportagem) que circula nas redes sociais mostra o momento em que pacotes são arremessados para dentro do Estabelecimento Penal de Segurança Máxima Jair Ferreira de Carvalho, situado no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Nas imagens, é possível ver quando os pacotes são arremessados por cima do muro e alguns internos que estão no pátio recolhem os entorpecentes. Não há informações de quando as imagens foram gravadas.

Em nota, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que a aproximação da cidade com o presídio facilita com que os criminosos arremessem as drogas para dentro da unidade, mas que, em trabalho conjunto com a Polícia Militar, busca estratégias para coibir esse tipo de crime.

Continue Lendo...

Ainda conforme a Agepen, foram instaladas telas entre a muralha e os sólarios do presídio de segurança máxima para impedir o arremesso de drogas e celulares para o pátio da penitenciária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (15), a agência divulgou que foi realizada uma vistoria no pavilhão onde o vídeo foi gravado e que foram apreendidos 10kg de entorpecentes, 15 celulares e carregadores. A Agepen não informou quando foi a vistoria e nem mesmo se ela ocorreu por causa do vídeo.