Na coluna CBN Finanças desta terça-feira (26), Hudson Garcia analisou a divulgação do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no mês de setembro. O IPCA-15 é considerado a prévia da inflação oficial do país, e no mês de setembro subi 0,35%.

Confira a coluna na íntegra: