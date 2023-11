Previsão de sol e tempo estável para este sábado em MS

Apesar do ar mais frio no início da manhã deste sábado (4) e da chuva em alguns municípios na sexta-feira (3), hoje o dia deve ser de sol e tempo estável em Mato Grosso do Sul. A informação é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A indicação também é de variação de nebulosidade, por conta do avanço da massa de ar frio e seco pelo estado, impulsionado pelo sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande a temperatura deve variar entre 13ºC e 23ºC; em Coxim, a variação deve ser entre 19ºC e 31ºC; na região do Pantanal, em Corumbá, a mínima deve ser de 14ºC e a máxima deve chegar a 33ºC , e em Porto Murtinho a mínima deve ser 12ºC e a máxima de 28ºC.

Dourados deve ter mínima de 11º e máxima de 24º C, enquanto em Três Lagoas a mínima prevista é de 16ºC e a máxima não deve passar dos 27ºC.

(*Com informações Governo de MS e Inmet)