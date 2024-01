Previsão desta terça é de sol com algumas nuvens

Nesta terça-feira (30), está previsto em Mato Grosso do Sul, um dia de sol com variação de nebulosidade em alguns pontos e possibilidade de pancadas de chuvas. Devido à instabilidade, podem ocorrer raios e rajadas de ventos.

Na capital, os termômetros marcam a mínima de 22°C e máxima de 33°C. Dourados registra a mínima de 21°C e máxima de 37°C. Em Ponta Porã a mínima é de 21°C e a máxima de 34°C.

No Bolsão, a cidade de Três Lagoas tem a mínima de 24°C e máxima de 37°C ao longo do dia. Paranaíba, também na mesma região, terá variações térmicas entre 23°C e 36°C.

Na região Norte, as cidades de Camapuã e Coxim atingirão temperaturas mais elevadas, com máximas de 32°C nos horários mais quentes. As mínimas previstas são de 23°C para Camapuã e 24°C para Coxim.

Em Porto Murtinho, situada na região Sudoeste do estado, a temperatura inicial será de 25°C, alcançando os 36°C ao longo do dia.

Já no Pantanal, Corumbá apresentará uma mínima de 25°C e uma máxima de 31°C. Em Aquidauana, as temperaturas variarão entre 25°C e 35°C.

*Com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec)