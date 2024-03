Previsão do tempo para esta terça-feira indica chuvas em Mato Grosso do Sul

Para esta terça-feira (26) são esperadas chuvas de fraca a moderada intensidade, com possíveis tempestades localizadas acompanhadas de rajadas de vento, principalmente nas áreas centro-norte, leste, pantaneira e Bolsão. Já nas regiões sul, sudoeste e sudeste, o céu permanecerá claro a parcialmente nublado, com menor probabilidade de precipitação.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), tanto a estabilidade do clima quanto a chance de chuvas são influenciadas por uma área de alta pressão atmosférica. Preveem-se temperaturas em gradual elevação ao longo da semana, com máximas podendo alcançar os 34°C, sobretudo na região sudoeste do Estado.

Continue Lendo...

Em Campo Grande, as temperaturas variarão entre 20°C no início do dia e 29°C nos momentos mais quentes. Dourados apresentará mínima semelhante à capital e máxima de 31°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã terá mínima de 19°C e máxima de 29°C. Enquanto isso, em Iguatemi, na região Conesul, os termômetros oscilarão entre 20°C e 32°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Bolsão, as cidades de Paranaíba e Três Lagoas começarão o dia com 22°C, com previsão de alcançarem 27°C e 29°C, respectivamente, ao longo do dia. No norte do Estado, Coxim registrará mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Em Corumbá, situada no Pantanal, as temperaturas ficarão entre 24°C e 28°C; Aquidauana, na mesma região, terá mínima de 22°C e máxima de 31°C. Já na região sudoeste, Porto Murtinho terá a marca mais alta do dia, iniciando com 23°C pela manhã e alcançando 34°C durante a tarde.

*Com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima