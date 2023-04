Previsão é de chuva para todo o MS

O tempo continua instável em todo o estado, devido ao avanço de uma frente fria, aliada ao intenso transporte de calor e umidade. A atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de chuvas no estado.

Há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na Capital o dia começa com chuva fraca, e a possibilidade de chuvas mais fortes durante o dia. A mínima será de 21°C e a máxima de 27°C, a umidade relativa do ar gira em torno de 80%.

Em Dourados, mínima de 20ºC e máxima de 25°C. No Sul, onde as temperaturas serão as menores do Estado, Ponta Porã terá mínima de 18°C e máxima de 22°C e Iguatemi aguarda por mínima de 20°C e máxima de 23°C.

No Norte, previsão de 22°C de mínima e máxima de 29°C. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 30°C. Em Aquidauana, mínima de 23ºC e máxima de 28ºC. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 22°C de mínima e máxima de 32°C, e Paranaíba atinge 30°C de máxima.

*Com informações de Cemtec e Inmet