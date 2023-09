Previsão é de chuvas e aumento das temperaturas nesta sexta-feira em MS

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta sexta-feira (29) indica aumento das temperaturas em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, devido ao avanço de uma frente fria oceânica, de fraca intensidade, aliada ao aquecimento diurno devem ocorrer chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de 33°C. Em Dourados, 21°C pela manhã e 33ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e sobem até 33ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 20°C e máxima de 29°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 19°C e 29°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 21°C e máxima de 36°C; Aquidauana terá variação entre 22°C e 36°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e atinge os 33°C. No norte, Coxim terá 24°C cedo e alcançará os 35°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 20°C pela manhã e 35°C de tarde.

Aliado às altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 40%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

*Com informações de Cemtec, Gov.MS