Previsão é de quinta-feira com manhã de sol e tarde de chuva em MS

A previsão para quinta-feira (19) continua de chuvas. Em Mato Grosso do Sul, o céu amanhece com sol e muitas nuvens, mas pancadas de chuva devem aparecer de tarde e à noite.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), na região do Bolsão, Três Lagoas registra mínima de 23°C e a máxima pode chegar até 32°C. No Leste, em Anaurilândia, a mínima será de 22°C e a máxima de 29°C.

Para a Capital do Estado, a previsão é de mínima de 21°C e máxima de 30°C. Em Dourados, a máxima deve chegar a 29ºC. Na região Sul-fronteira, Ponta Porã terá mínima de 21ºC e a temperatura pode chegar a 27°C.

No Pantanal, Corumbá registra mínima de 24ºC e máxima de 29ºC. Ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.