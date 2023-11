Previsão é de sol com pancadas de chuvas isoladas nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta terça-feira (14) indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Apesar disso, não se descarta a probabilidade de pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Aliado às altas temperaturas, devem ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%. Por isso, recomenda-se beber muita água e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia.

Nesta terça-feira, os termômetros em Campo Grande devem marcar 27°C inicialmente, atingindo os 37°C ao longo do dia. Já Dourados tem mínima de 24°C e máxima de 36°C. Ponta Porã e Iguatemi atingem máximas de 34°C, enquanto as mínimas ficam entre 23°C e 24°C, respectivamente.

Continue Lendo...

Na região do Bolsão, Três Lagoas tem 28°C pela manhã e 40°C no período da tarde, enquanto Paranaíba apresenta variação entre 24°C e 39°C. No Norte, Coxim tem mínima de 25°C e máxima de 39°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, marcam 28°C no início do dia, com máximas que chegam aos 37°C e 38°C, respectivamente. No sudoeste do Estado, em Porto Murtinho, as temperaturas variam entre 27°C e 37°C.

*Com informações da Assessoria Gov.MS